Tikmēr Spānijas mediji ziņojuši, ka viens no aizturētajiem, savas hokejista pagātnes dēļ ar iesauku "Šaiba", bijis atbildīgs par narkotiku ražošanas darbību koordinēšanu un kontaktu tīkla izveidi ar vietējiem piegādātājiem. Pagaidu ieslodzījums piemērots arī personai, sauktai par "Vīrusu", kura pārziņā bijuši pretnovērošanas pasākumi noliktavās un transportlīdzekļos, kā arī narkotiku sūtījumu GPS uzraudzība.

Spānijas mediji arī ziņo, ka Spiridonova vadītās noziedzīgās organizācijas darbības centrs atradās Žironā, no kurienes tā gadiem ilgi pārvadāja narkotikas lielos apjomos, kļūstot par vienu no galvenajiem piegādātājiem gan Baltijai, gan Skandināvijas valstīm. To raidījumam apstiprinājuši arī Latvijas tiesībsargi.