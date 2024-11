Foto "Elektrum Drive" sāk Baltijā vērienīgākā lieljaudas uzlādes tīkla attīstību

Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta mērķis ir nodrošināt uzticamu un publiski pieejamu uzlādes infrastruktūru TEN-T ceļos Latvijā un Igaunijā. Projekta īstenošanas periods ir no 2023. līdz 2026. gadam, un kopējais ES līdzfinansējums tajā sasniedz 5 500 000 eiro, no kuriem 2800 000 eiro tiks izlietoti projekta aktivitātēm Latvijā, savukārt 2 700 000 eiro – Igaunijā. Projekts ir daļa no "Elektrum Drive" Baltijas uzlādes tīkla attīstības plāna, kura ietvaros līdz 2026. gadam publiskai uzlādei jau būs pieejami jau 1500 uzlādes punkti, un līdz 2030.gadam – 3000.