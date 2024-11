Kontinentālās Eiropas elektroenerģijas pārvades sistēmu operatori pieņēmuši lēmumus par Baltijas valstu sinhronizāciju

Sinhronizāciju atbalsta Eiropas Savienība (ES) ar kopējo "CEF Energy" finansējumu aptuveni 1,2 miljardu eiro apmērā, kas paredzēts līdz 75% no projekta attiecināmajām izmaksām. Investīcijas sinhronizācijas projekta īstenošanai Latvijā sasniedz 500 miljonus eiro, no kuriem vairāk nekā 300 miljonus eiro veido AST no ES struktūrfondiem piesaistītais finansējums - no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta un Atveseļošanas un noturības mehānisma "RePowerEU" finansējums.