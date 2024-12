“Jaukām, mazām Eiropas valstīm, kas nepērk automobiļus un produktus no ASV, nāksies par to dārgi maksāt,” draudējis Tramps. Pat ja viņš izpildīs vien daļu no saviem solījumiem, globālajai tirdzniecībai jāgatavojas tirdzniecības apgrozījuma kritumam, bet pasaules ekonomikai jārēķinās ar lēnāku izaugsmi. Īpaši no tā cietīs jaunattīstības valstis, bet pašām ASV protekcionisma politika arī var izrādīties negatīva.