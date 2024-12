Noskaties Kazākam pārmet novēlotu ziņošanu par ECB plāniem paaugstināt procentu likmes

Premjere arvien atklātāk demonstrē savu neapmierinātību ar to, kā “Progresīvo” satiksmes ministrs Kaspars Briškens vada “Rail Baltica” projektu. Taču izvairās no tiešas atbildes, vai drīzumā notiks ministru rokāde un vai kāda cita no koalīcijas partijām, uzņemoties atbildību pār satiksmes nozari, tiktu ar to galā labāk.