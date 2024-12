Latvija panākusi mencu zvejas iespējas Ziemeļrietumu Atlantijā

Šīs zvejas iespējas Latvijai tika atjaunotas pēc vairāk nekā 32 gadu pārtraukuma, tāpēc bija īpaši svarīgi tās noteikt, ievērojot ne tikai zvejas lieguma brīdī ES esošo valstu intereses, bet arī to valstu zvejas intereses, kas ES pievienojās pēc lieguma ieviešanas, atzīmē ministrijā.

Latvija sanāksmē uzstāja, lai Ziemeļrietumu Atlantijas Zvejniecības organizācijas zvejas apgabalā no jauna piešķirtās mencu zvejas iespējas Latvijai 2025.gadā un turpmākajos gados būtu iedalītas atbilstoši aprēķinātajām un ES kvotā papildus iekļautajām zvejas iespējām, kas balstās uz Igaunijas, Latvijas un Lietuvas vēsturisko mencu nozveju laika posmā no 1973. līdz 1976.gadam, kā arī ievēro to dalībvalstu intereses, kas ES iestājās 2004.gadā un vēlāk.