Kafijas pievilcība un kakao šarms: kā šie iecienītie dzērieni var kļūt par peļņas avotu

Kafija un kakao kā ieguldījumu iespēja

Par laimi, mūsdienās ir pieejami jauni finanšu produkti. Tie ir biržā tirgotās izejvielas (exchange-traded commodities jeb ETC) ar nodrošinājumu, kas dod tiešu saikni (ekspozīciju) ar daudzām "cietajām" (nafta, dabasgāze, dārgmetāli un rūpnieciskie metāli) un "mīkstajām" (graudi, kokvilna, cukurs, gaļa un citi lauksaimniecības produkti) izejvielām, tostarp kafiju un kakao. Būtībā tie ir izejvielu biržā tirgotie fondi (exchange-traded funds jeb ETF). Turklāt ir pieejami arī šo ETC varianti ar finanšu sviru (kredītplecu).

Piemēram, ir atrodami tādi biržā tirgotie fondi kā "WisdomTree Coffee ETC", "WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged ETC", "WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged ETC", "WisdomTree Cocoa ETC" un "WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged ETC". Tie ir izejvielu biržās tirgotie kafijas un kakao nākotnes līgumu (fjūčeru) grozi. Tos var izmantot gan riska ierobežošanas, gan tirdzniecības nolūkā.