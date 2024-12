Tālāk no grēka (un baltkrieviem)

Baltkrievu pazušana no īpašnieku saraksta atgādina jau redzētu shēmu, kurā krievu oligarhi uzreiz pēc iekļūšanas sankciju sarakstos uz papīra mainīja īpašnieku sarakstu, lai to bizness nenonāktu grūtībās saskarsmē ar bankām un vietējām iestādēm. To sarunā ar Re:Baltica saka Finanšu izlūkošanas dienesta vadītāja vietnieks Paulis Iļjenkovs, uzreiz piebilstot, ka nav tiesīgs komentēt konkrēto situāciju. "Ja pie mums nonāk informācija, ka kāds darījums ir ekonomiski vai juridiski nepamatots un tam ir fikcijas pazīmes, lai, piemēram, apietu sankcijas, tad mums šī informācija būtu jāpārbauda un jānodod izmeklēšanas iestādēm," viņš sacīja.