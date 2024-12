Iztulkoti un publicēti unikāli 16.gadsimta Sēlijas vēstures avoti

Sēlijas kultūras programmas atbalstītā projektā "No Neretas līdz Ērberģei - Leišmales ceļa stāsti", apkopojot materiālus par Neretas draudzes novada Pilkalnes, Gricgales, Vecmēmeles un Lielmēmeles muižu vēsturi, daudzviet literatūrā bija atrodamas atsauces uz senākajiem, ar šo muižu dibināšanu saistītajiem dokumentiem - 16.gadsimta lēņa grāmatām, pirkšanas un dāvinājuma aktiem.

Grīviņš stāstīja, ka neviens no tiem nebija tulkots un publicēts. Izmantojot Herdera institūta digitalizēto un tīmeklī pieejamo, vēsturnieka Alberta Bauera savākto Rietumlatvijas muižu vēstures avotu krājumu, vairākus no šiem dokumentiem izdevās atrast un trīs no tiem - ar viduslaiku vēstures un seno rokrakstu speciālista Agra Dzeņa palīdzību - arī iztulkot latviešu valodā.