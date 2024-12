Tiesa noraidījusi "Velves" prasību par nepatiesu ziņu atsaukšanu

Tiesa secināja, ka frāze rakstā "Diena: Būvnieku karteļa lietā jāizslēdz manipulācija" nav atzīstama par ziņu, bet ir Madžiņa kā raksta autora izdarīts secinājums un viedoklis, kas pamatots ar pietiekamu faktisko bāzi savu secinājumu izdarīšanai un viedokļa paušanai. Tiesas ieskatā, uz to nevar attiecināt likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" noteikto par nepatiesu ziņu atsaukšanu.

Tāpat tiesa nav konstatējusi pamatu, lai izņemtu no raksta "KP vadībā virza "Velvi" pārstāvējuši juristi" apstrīdēto frāzi no interneta vietnes "diena.lv", kā to lūgusi prasītāja. Tiesa secinājusi, ka rakstā pamatoti norādīts uz prasītājas un Martinsona saistību.