5 aktuālas interjera dizaina tendences 2025. gadā

No minimālisma uz maksimālismu

Mūsdienās cilvēki arvien vairāk attālinās no nepieciešamības regulāri mainīt interjeru, lai tas atbilstu īslaicīgām modes tendencēm, un pievēršas pārdomātam, ilgtspējīgam dizainam, ko raksturo laika pārbaudītas vērtības. 2025.gadā gadā šī tendence kļūs vēl izteiktāka, iezīmējot pāreju no minimālisma uz maksimālismu. Tas piedāvā iespēju ikvienam pielāgot interjeru savām vēlmēm - no smalkiem maksimālisma akcentiem līdz drosmīgi slāņotiem un izteikti košiem dizaina risinājumiem. Maksimālisms izceļas ar personalizētu un eklektisku pieeju, harmoniski apvienojot dažādas krāsas, bagātīgas tekstūras un rūpīgi atlasītus dekoratīvus elementus, tostarp, mākslas darbus, vintage priekšmetus un amatnieku darinājumus. Šī tendence mudina drosmīgi miksēt dažādus stilus un materiālus, piemēram, samtu, brokātu, zīdu, kokvilnu, koku, metālu un stiklu.