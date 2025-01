Vīrietis nodur dispečeru, kura kļūdas dēļ aviokatastrofā zaudēja ģimeni, un Krievijā atgriežas kā varonis

2002. gadā virs kādas Vācijas pilsētiņas netālu no Šveices robežas sadūrās pasažieru un kravas lidmašīna, bojā ejot 71 cilvēkam, to skaitā krievu arhitekta Vitālija Kalojeva sievai un diviem bērniem. Vīrietis bija zaudējis visu, un kā ar indīgu gāzi viņš lēnām piepildījās ar nepārvaramu kāri atriebties. 2004. gadā viņš līdz nāvei sadūra to, kuru uzskatīja par vainīgu, bet, atgriezies mājās Krievijā un izcietis simbolisku cietumsodu, tika slavēts kā varonis.