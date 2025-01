Rīgas lidostas komunikācijas projektu vadītāja Ilze Salna Re:Check norāda, ka pasažieru reisu vidējais aizpildījums lidojumos uz Rīgas lidostu un no tās ir aptuveni 80 procenti. Nav arī tiesa, ka tukši ir pasažieru reisi no Ēģiptes. Piemēram, dienu pēc Brieža lidojuma 22. decembrī Rīgas lidostā no šīs valsts ielidoja četri pasažieru reisi, kuros bija no 146 līdz 214 pasažieriem.