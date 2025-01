Noslēgušies Rīgas panorāmas rata būvdarbi

Panorāmas rata projekta attīstītāja līdzīpašnieks Uspenskis žurnālam "Ir" skopi atbildējis uz jautājumiem par to, kas ir Gilfanovs, vien norādījis, ka viņš ir atbildīgs cilvēks un Latvijā dzīvo jau ilgāku laiku, attīstot arī citus uzņēmumus.

Uspenskis gan uzsvēris, ka Pārdaugavas panorāmas rata projektā veiktajām investīcijām neesot nekādas saistības ar Krieviju, un tā īstenošanai nepieciešamais finansējums esot piesaistīts kā aizņēmums no Eiropas uzņēmumiem. Tāpat arī visi projektam nepieciešamie izejmateriāli un pakalpojumi esot iegādāti Eiropas Savienībā. Uzņēmumu reģistrā Gilfanova vārds gan parādās vienīgi pie "RPR operatora", taču Latvijas jaunuzņēmumu kopienas platformas "Labs of Latvia" 2021.gada publikācijā lasāms, ka Gilfanovs ir viens no investīciju fonda "LongeVC" partneriem un kopā ar "Rietumu bankas" padomes locekli Iļju Suharenko atbalstījis digitālās veselības jaunuzņēmumu "Longenesis". Uzņēmumu reģistrā šāda saistība gan neparādās, bet "LongeVC" uz "Ir" jautājumiem atbildēja vispārīgi, ka informācija par visiem partneriem pieejama mājaslapā.