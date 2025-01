Notiks ekspertu diskusija “Bērnu mentālā veselība: gaidot rindā pēc atbalsta”

Bērnu un jauniešu mentālās veselības problēmas Latvijā kļūst arvien aktuālākas. To apliecina ne tikai speciālisti, bet arī vecāki. Teju puse jeb 43% Latvijas vecāku, kuri saviem bērniem konstatējuši mentālas veselības traucējumus, atzīst, ka tos savām atvasēm novēro bieži jeb vairākas reizes nedēļās. Turklāt vairāk nekā trešdaļa jeb 39% atklāj, ka viņiem trūkst skaidras informācijas par to, kur vērsties, ja bērnam rodas mentālās veselības traucējumu pazīmes, bet ceturtā daļa atzīst, ka nav pietiekami informēti par pieejamajiem palīdzības saņemšanas veidiem, noskaidrots Latvijas bērnu atbalsta fonda un Latvijas zāļu ražotāja AS “Olpha” veiktajā aptaujā.