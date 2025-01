Lūsis komentē Viņi var atņemt mūsu dzīvības, bet nekad neatņems mūsu alkoholu!

Paredzēts, ka no pirmdienas līdz sestdienai alkoholu varēs iegādāties no pulksten 10 līdz 20, bet svētdienās – vien no pulksten 10 līdz 18. Grozījumi veikti, lai mazinātu alkohola patēriņu sabiedrībā. Principā varētu pilnīgi droši teikt – pārmērīgā alkohola lietošana valsts iedzīvotāju vidū tagad būs atrisināta.