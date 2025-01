Vai Hitlers un Staļins bija labākie draugi?

Līgums stājās spēkā, tikko kā spalva skāra papīru. Tas tikai pierādīja to, cik ļoti steidzīgs bija Hitlers. Saņēmis prieka vēsti no Ribentropa, Hitlers gavilēja. Nu viņš varēja iekarot Poliju, nebaidoties no Padomju Savienības iejaukšanās.