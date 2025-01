Valsts prezidents: Jāturpina kāpināt ieguldījumi aizsardzībā un industrijas attīstībā

Valsts prezidents atzīmēja, ka šajos astoņos gados Latvijas aizsardzības budžets no 1,7% no iekšzemes kopprodukta (IKP) 2017.gadā ir izaudzis līdz 3,45% no IKP 2025.gadā. Rinkēvičs pateicās Kalniņam par paveikto pašmāju militāro spēku izaugsmē un aizsardzības spēju pilnveidošanā, kā arī sabiedroto spēku klātbūtnes Latvijā nostiprināšanā un attīstībā no sākotnējās kaujas grupas līdz NATO daudznacionālajai brigādei Kanādas vadībā, kurai nupat pievienojās arī Zviedrijas kā jaunākās NATO dalībvalsts kontingents.