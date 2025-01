Aicina pieteikties bezmaksas psiholoģiskajam atbalstam bērniem un jauniešiem kampaņā “Vārdi sāpina! Klusums nogalina…”

Biedrības “Taureņa efekts” komanda uzskata, ka mentālā veselība un labbūtība ir tikpat svarīga kā fiziskā, tāpēc projekta “Vārdi sāpina! Klusums nogalina…” mērķis ir sniegt profesionālas ārsta konsultācijas, lai uzlabotu bērnu mentālo veselību. Kampaņā atbalstu var saņemt bērni no daudzbērnu ģimenēm, no nepilnām ģimenēm (audzina viens no vecākiem), kā arī adoptētiem vai aizbildniecībā esošiem bērniem.