"RB Rail" iesniedz pieteikumu vairāk nekā 325 miljonu eiro finansējumam "Rail Baltica" projektam

2024.gada septembrī EK izsludināja vienpadsmito projektu uzsaukumu finansējuma saņemšanai no EISI, kas līdz šim ir galvenais "Rail Baltica" projekta finansējuma avots. Kopumā dzelzceļa infrastruktūras projektu atbalstam pieejams 1,2 miljardu eiro finansējums no Kohēzijas aploksnes ar atbalsta intensitāti līdz 85%, kam pieteikumus var iesniegt tikai Kohēzijas fonda dalībvalstis. Tāpat tas ir pēdējais projektu uzsaukums ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodā, kurā pieteikumus vērtēs pēc to nozīmības Eiropas līmenī un gatavības pakāpes.