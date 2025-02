Enerģētiskā krīze Piedņestrā turpināja saasināties – lai arī Rumānija un Moldova piedāvāja reģionam piedāvāt gāzi, prokrieviskie separātisti no šādas iespējas atteicās, cerot uz Kremļa “brālīgo roku”. Tomēr pēc pirmajiem mirušajiem Piedņestra piekrita saņemt gāzi no Moldovas. Tas radīja triecienu Krievijas imidžam, nespējot glābt lojālo un neatzīto republiku no krīzes (ko gan Krievija pati izraisīja), un tajā pašā laikā pastiprināja Tiraspoles atkarību no Kišiņevas.