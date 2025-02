Baltijas jūrā pārrauti divi ar Krieviju saistīti sakaru kabeļi

Krievijas Jūras lietu pārvaldes priekšsēdētājs Nikolajs Patruševs to nosauca par “pirātisku sagrābšanu”. Arī kabelis “C-lion1”, kas savieno Somiju ar Vāciju, atrodas netālu no “Baltikas”. Novembrī to sabojāja, domājams, Ķīnas kuģis “Yi Peng”. “Baltica” ir aptuveni 1000 km gara optisko šķiedru sakaru līnija, no kuras aptuveni 377 km atrodas Somijas ekonomiskajā zonā.