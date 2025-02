Mīlnieks vai krāpnieks: kā pasargāt savu sirdi un maciņu

Par to neviens atklāti nerunā ⟩

Par to neviens atklāti nerunā ⟩ Kā Rīgā notiek pikantā "handjob" meistarklase sievietēm?

Tinder “randiņu atkarīgais” no Rīgas: beigt satikties nav vieglāk kā atmest alkoholu

Kā ceļojums ar princi no "Tinder" pārtapa murgā...

Luminor apkopotie dati liecina, ka visbiežāk par romantiskās krāpšanas upuriem kļūst sievietes, kuru vidējais vecums Latvijā ir virs 50 gadiem. Taču jāatzīmē, ka apkrāpto klientu vecuma amplitūda ir plaša un krāpnieku nagos var iekrist dažādu vecumu sievietes un vīrieši - romantiskās krāpniecības draudiem ir pakļauts ikviens neatkarīgi no dzimuma un vecuma. Krāpnieki savus upurus visbiežāk uzmeklē sociālo tīklu platformās, kā arī dažādās populārās iepazīšanās vietnēs.

Lai arī 2024.gadā reģistrēto krāpšanas gadījumu skaits attiecībā pret 2023.gadu ir pieaudzis, radīto zaudējumu apmērs no šīs krāpšanas ir samazinājies uz pusi, kas ir skaidrojams ar bankas īstenotiem pasākumiem krāpšanas novēršanai. Eksperte iesaka uzreiz ziņot par šādu krāpšanu vai tās mēģinājumu, jo romantiskā krāpšana ir viena no tām, kur ziņojumi par notikušu krāpšanu no cietušajiem ir mazākumā un lielākoties gadījumi tiek identificēti iekšējo aktivitāšu rezultātā.