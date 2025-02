Kādi vitamīni un minerālvielas mūsu organismam jo īpaši nepieciešami ziemas sezonā?

„Ziemā augļus un dārzeņus nereti patērējam mazāk, tāpēc šajā laikā var būt nepieciešama papildu C vitamīna uzņemšana ar uztura bagātinātājiem. Līdzīgi kā ar jebkuru medikamentu vai uztura bagātinātāju, ir jāievēro ieteicamās diennakts devas, taču C vitamīnam pozitīvi ir tas, ka ķermenis uzņems tieši tik, cik tam ir nepieciešams, lieko izvadot no organisma. Vīrusa infekciju gadījumos ieteicams uzņemt īslaicīgi līdz 1000 mg dienā. Maksimālā drošā deva C vitamīnam parasti ir 2000 mg dienā, un, lai izvairītos no iespējamām blakusparādībām, piemēram, kuņģa darbības traucējumiem, vairāk uzņemt to nav ieteicams,” stāsta Amanda Ozoliņa.