Valdība pārdalīs vairāk nekā trīs miljonus eiro "Rail Baltica" netiešo izmaksu segšanai

"Latvija nav devusi ieguldījumu šajās pozīcijās 2024.gadā, tāpēc bija nepieciešams tās rast. Tāpat Latvijai 2025.gadā ir jāsamaksā sava daļa, kā arī ir jārod finansējums papildu aktivitātēm, kas tiek veiktas speciāli Latvijā - galvenokārt projektēšanas darbi, kurus arī nav iespējams segt no ES finansējuma," sēdē piebilda Malnača.

SM informēja, ka valdība atbalstīja finansējuma pārdali "RB Rail" izdevumu segšanai 2,89 miljonu apmērā no SM budžeta programmas "Rail Baltica projekta infrastruktūras pārvaldības funkcijas nodrošināšana" paredzētā finansējuma un 450 000 eiro apmērā no ministrijas budžeta programmas "Nozaru vadība un politikas plānošana" prioritārā pasākuma "Satiksmes nozares pārvaldības un finansēšanas modeļa reforma" paredzētā finansējuma.

Vienlaikus valdība pieņēma zināšanai, ka no valsts budžeta būs jāparedz papildu līdzekļi pārējo 2025.gadā identificēto "Rail Baltica" netiešo un neattiecināmo izmaksu, kā arī Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas un Rīgas lidostas būvdarbu apmaksai, pamattrases dienvidu posma būvuzraudzībai un ar to saistītiem atbalsta pasākumiem. SM sadarbībā ar FM turpinās darbu pie finansējuma risinājuma to segšanai.