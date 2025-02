Radīta krāšņa apģērbu kolekcija speciāli seriālam "The White Lotus"

Atsaucoties uz saulē apspīdētā kūrorta atvaļinājuma spožumu un mirdzumu, H&M piedāvā jaunu sieviešu apģērbu kolekciju, ko iedvesmojis HBO oriģinālseriāls The White Lotus un kas tapusi sadarbībā ar The White Lotus kostīmu dizaineri Aleksu Bovērdu un Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. Pēc ilgi gaidītās seriāla trešās sezonas iznākšanas šī kolekcija no 2025. gada 20. februāra būs pieejama atsevišķos H&M veikalos visā pasaulē un tiešsaistē hm.com.