Infografika Nodarbinātības līmenis Latvijā turpina kristies un ir zemākais Baltijā

Pagājušajā gadā darbaspēka apsekojumā par ekonomisko aktivitāti piedalījās 20 400 mājsaimniecību, kurās aptaujāja 34 100 iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 89 gadiem, tostarp vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem aptaujāti 17 700 mājsaimniecību ar 29 400 iedzīvotāju. Savukārt ceturtajā ceturksnī apsekojumā piedalījās 5000 mājsaimniecību, kurās aptaujāja 8500 iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 89 gadiem, tostarp vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem 4400 mājsaimniecību, kurās aptaujāja 7300 iedzīvotāju.