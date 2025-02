No šaubām līdz pārliecībai – kā mentors var mainīt karjeras gaitu

Palīdz izgaismot “aklās zonas”

Kad ilgstoši atrodamies savā ierastajā vidē, bieži nepamanām alternatīvus risinājumus, nenovērtējam savus resursus un atkārtoti sastopamies ar vienām un tām pašām dilemmām. Mentors palīdz izkļūt no domāšanas ierobežojumiem un ieraudzīt situāciju no jauna skatupunkta.

Mēs ne vienmēr redzam sevi tā, kā mūs uztver citi, taču izpratne par to, kā mūs redz apkārtējie, ir būtiska profesionālajai attīstībai, kā arī spējai pielāgoties, vadīt, ietekmēt un veidot veiksmīgas biznesa attiecības," saka Žagare.

Pētījums, ko veicis uzņēmums “McKinsey”, liecina, ka sievietes, kurām ir mentors, ir piecas reizes apmierinātākas ar savu karjeras izaugsmi un divreiz biežāk sasniedz vadošus amatus, salīdzinot ar tām, kurām mentora nav. Tas skaidrojams ar to, ka mentors, raugoties no malas, palīdz ieraudzīt "aklās zonas", kuras pašas nepamanām. Piemēram, sieviete var šaubīties par savām spējām un neuzdrošinās pieteikties augstākam amatam, kamēr mentors redz, ka viņa jau sen ir gatava šim solim. Šāds skatījums no malas bieži vien ir trūkstošais elements, kas sniedz nepieciešamo pārliecību un palīdz spert nākamo soli karjerā. Turklāt šie padomi var būt vērtīgi ne tikai profesionālajā attīstībā, bet arī personīgajā izaugsmē.