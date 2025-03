Ja pie varas būtu sievietes, kara nebūtu – vien neliels skandāls

Ik gadu 8. martā pie ziedu tirgotavām pulcējas kā jauni, tā seni kungi, lai mīļotajai, kolēģei, māsai vai mammai sagādātu krāšņākos ziedus. Vieni saka – paldies, ka esi, kur jau nu mēs bez sievietēm. Citi tikmēr – pēdējo simts gadu laikā sieviete no pavarda gūsteknes pārvērtusies par pilntiesīgu konkurenti vīrietim it visā, izņemot varbūt svarcelšanu un zemledus makšķerēšanu. Vēl citi – rau, še, tev puķes, godam nopelnītas! Bet man, lūk, šņabulītis par to, ka es tev puķes atnesu. Tad vēl pavisam citi – piedod, aizmirsu, esmu pelnījis nāvi.