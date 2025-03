Kas tas vispār par Oskaru?

Kāda populāra teorija vēsta, ka kādreizējā Kino mākslas un zinātnes akadēmijas bibliotekāre, bet vēlāk direktore Mārgrita Herika, pirmo reizi ieraugot statueti, esot izsaukusies, ka tā izskatoties gluži kā viņas tēvocis Oskars (looked just like my uncle Oscar). To izdzirdējuši, akadēmijas locekļi nolēmuši statueti turpināt tā dēvēt.

Turpinot par to, kāpēc Kinoakadēmijas balvu dēvē par Oskaru, jāpiemin vēl kāda teorija, proti, grāmatas “Hollywood and the Movies of the Fifties” autors Fosters Hiršs raksta, ka ļoti iespējams, ka Oskara nosaukums radies no Holivudas žurnālista Sidnija Skolska, kurš piedalījās balvas pasniegšanas ceremonijā 1934. gadā. Savā avīzes slejā viņš vēlāk nicīgi rakstīja, cik pompoza bijusi ceremonija, un, rakstot par statueti, atsaucās uz Oskaru Hammeršteinu I – teātra īpašnieku, kurš bija plaši pazīstams vodeviļu komūnās. Tādā īpatnējā veidā Skolskis centās noniecināt balvu un visu to sabiedrību, kas tur bija savākusies.