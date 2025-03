Kad tevi kāds izseko. Bīstamais "stalkera" prāts

2010. gadā zinātniskajā žurnālā “The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology” publicētā pētījumā aplēsts, ka Austrālijā 23% no 138 vajātājiem, kas bija vērsušies pēc palīdzības pie mediķiem, tika diagnosticēta kāda garīgā kaite. Pētnieki arī atklāja, ka vajātāju vidū pašnāvības risks ir daudz augstāks nekā Austrālijas veselajā sabiedrības daļā. Ceļu uz pašnāvību vajātājam parasti bruģē bezdarbs, vientulība un konflikti attiecībās. Arī vardarbība un pat slepkavība vajātāju vidū nav reta parādība.

Daudzos gadījumos vajāšana sākas no ilūzijām par mīlestību. Tiesa, pētnieki raksta, ka tā ir tikai 10% gadījumu. Daži vajātāji uzskata, ka atrodas romantiskās attiecībās ar savu upuri, kaut arī tā nepavisam nav. To mēdz dēvēt par erotomāniju. Tās gadījumā vajātājs vajā, jo ir pavisam pārliecināts, ka atrodas mīlošās attiecībās ar savu upuri, tiesa, tas nav vienīgais un pat galvenais vajāšanas iemesls kopumā.

1996. gadā zinātniskajā žurnālā “American Academy of Psychiatry and the Law” publicētā pētījumā noskaidrots, ka daudzi vajātāji maldīgi uzskata, ka citi mēģina viņiem kaitēt. Piemēram, kādā gadījumā vajātājs bija pārliecināts, ka viņa draudzene viņam uzlikusi lāstu, tāpēc viņš viņu vajāja. Šis ir viens no psihiskās vajāšanas gadījumiem. Vajātāji, kuru mānijas pamatā nav garīga kaite, ar vajāšanu parasti nodarbojas greizsirdības vai naida dēļ.