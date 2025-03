Infografika Viesnīcu noslogojums Latvijā aug – populārākā vieta joprojām Rīga

2025.gada janvārī visvairāk ārvalstu viesu uzņemts no Lietuvas - 14 100, no Igaunijas - 11 100, no Apvienotās Karalistes - 7500, no Vācijas - 5700, no Somijas - 4100, no Nīderlandes - 4000, no Polijas - 3600, no Zviedrijas - 2900 un no ASV - 2800.