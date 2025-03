Neaizmirsti! Nedēļas nogalē Latvijā notiks pāreja uz vasaras laiku

Latvijas valdība nolēma, ka Latvija kopumā atbalsta atteikšanos no sezonālās laika maiņas.

Lietuva ES prezidentūras laikā varētu aktualizēt atteikšanos no pārejas uz vasaras laiku

Lietuva savas Eiropas Savienības (ES) prezidentūras laikā 2027.gada pirmajā pusē varētu aktualizēt diskusijas par atteikšanos no pārejas uz vasaras laiku, otrdien paziņoja Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas ekonomikas padomniece Irēna Segalovičiene.

"Ir grūti pateikt, kad visas valstis varētu vienoties par pilnīgu atteikšanos no pārejas uz vasaras laiku, taču par to var diskutēt, aktualizēt to Lietuvas prezidentūras ES Padomē laikā 2027.gadā, un, iespējams, diskusijas tiks atsāktas," viņa teica radiostacijai "Žiniu radijas".