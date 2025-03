Lai prieku par pavasari nenomāc slimošana: Kā mainīgie laikapstākļi var apdraudēt veselību?

Svīšana, salšana, slapjas kājas. Laikapstākļiem piemērots apģērbs ir viens no svarīgākajiem aspektiem, kas ļauj preventīvi pasargāt sevi no dažādām iespējamām veselības problēmām. Lai ķermenim būtu silti, apģērbu vēlams vilkt pēc vairākslāņu principa, tādējādi starp apģērba kārtām veidojot silta gaisa slāni, turklāt, mainoties laikapstākļiem, to varēsi ērti pielāgot. Pamatkārtai ieteicams izvēlēties materiālus, kas labi vada mitrumu (piemēram, mikrošķiedras, nevis kokvilnas audumu), jo slapjā, sasvīdušā apģērbā cilvēka ķermenis vairāk zaudē siltumu. Savukārt otrajā kārtā uzvilkts siltais apģērbs, piemēram, džemperis, nodrošinās ķermeņa radītā siltuma noturēšanu. Virskārtā jāvelk virsjaka vai mētelis, kas pasargās ne tikai no aukstuma, bet arī vēja un mitruma. Atceries, ka virsjakai jābūt pietiekami garai, pretējā gadījumā rodas risks apsaldēt muguras lejasdaļu, iedzīvoties stīvā mugurā un sāpēs, kas traucēs veikt ikdienišķas lietas. Ņemot vērā, ka Latvijā bieži vien sals mijas ar atkusni, ir svarīgi, lai apavi būtu ūdensnecaurlaidīgi un kājas nepaliek slapjas, jo mitrās zeķēs un izmirkušos zābakos kāju pirksti nosalst ātrāk.