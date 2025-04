Martā vidējās elektroenerģijas cenas Baltijā samazinājās vidēji par 40%

Salīdzinot importētās elektroenerģijas apjomu uz Baltijas valstīm ar iepriekšējo mēnesi, tas kopumā ir samazinājies par 1,8%. Elektroenerģijas importa apjoms ir samazinājies no Zviedrijas par 7,3%, bet palielinājies no Somijas par 0,4% un no Polijas par 51,7%.