Bērnu aizkaitinājums bieži slēpj dziļākas emocijas. Eksperti skaidro kā tās atšifrēt...

Emocijas ir iekšējā reakcija uz apkārtējiem notikumiem un pasauli kopumā, skaidro Zane Gulbe. Ja bērnam vai jaunietim dažādu iemeslu dēļ ir vājš emociju regulējošais mehānisms, iespējams, emocijas tiek apspiestas vai tiek paustas nekontrolējamos veidos. Jo vairāk bērns iemācās tās atpazīt un nosaukt vārdā, jo uzlabojas viņa prasme tās regulēt. “Emociju regulācija ir prasme, kuru - līdzīgi kā valodu, bērns apgūst lielā mērā no pieaugušajiem sev apkārt, viņu sniegtās palīdzības. Jāņem vērā, ka tā ir arī ļoti individuāla prasme - to ietekmē bērna temperaments, iedzimto iezīmju kopums, emocionalitātes skala, impulsu kontrole,” saka speciāliste.

Prasmes regulēt savas emocijas attīstās dažādos vecumos. Piemēram, vecumposmā no dzimšanas līdz 2 gadu vecumam, bērns pilnībā paļaujas uz aprūpētāja spēju viņu emocionāli pasargāt un nomierināt. Viena no pirmajām regulācijas prasmēm, ko bērns izjūt, ir šūpošana, pieglaušana sev cieši klāt, arī vecāka balss, kas viņu mierina, proti, fizisks kontakts. Savukārt divu līdz piecu gadu vecumā notiek bērna impulsu stabilizēšanās un to attīstība, un joprojām liela paļāvība ir uz vecāku vai citu tuvu pieaugušo un viņa spēju šo sniegt. “Bērna attīstība ir kā mājas būvniecība un ļoti svarīgi ir kādi pamati tai ir ielikti. Jo stabilāki un drošāki ir pamati -laba, tuva piesaiste un veselīgas attiecības agrīnā bērnības vecumā, jo stabilāk mājai var uzbūvēt sienas – kas līdzībās būtu emociju regulācija, tātad rāmis, ietvars, kas veido šo māju un lai šīs sienas neplaisātu, tam mājas pamatam ir milzīga ietekme,” norāda Zane Gulbe. Vienlaikus viņa uzsver, ka arī “nedrošu māju” var salabot – bet tikai ar pacietību ķeroties pie pamatiem. “Pašregulācijas prasme neattīstās ātri – tas ir lēns process un svarīgi saprast, tas sākas tikai ar kopregulāciju – proti, līdzīgi kā zīdaiņa vecumā mazulis paļaujas uz pieaugušā spēju viņu nomierināt, arī 12 vai 15 gadus vecam pusaudzim, kuram nav ielikts stabils pašregulācijas pamats agrīnajā bērnībā, ir nepieciešama pieaugušā palīdzība. “Tas nozīmē, ka ir “jākāpjas atpakaļ” un vecākiem vai aprūpētajam ir jāpalīdz nomierināties, lēnā garā rādot ar piemēru ceļu un to, ka tas ir kaut kas, ko var laika gaitā iemācīties atpazīt un nosaukt vārdā. Un tikt galā”, saka Zane Gulbe.