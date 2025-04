Pavasara detokss: mīti un realitāte. Kas jāzina pirms uzsākt ķermeņa attīrīšanas procesu?

„Vēlme par sevi parūpēties ir apsveicama un nepieciešama, tikai būtiski darīt to pārdomāti, kritiski izvērtējot ik metodi, lai, labu gribot, nenodarītu sev pāri. Turklāt organisms jau pats nodrošina sev dabisku detoksikāciju, piemēram, aknas, nieres un limfātiskā sistēma nepārtraukti darbojas, lai izvadītu no ķermeņa liekos atkritumus un toksīnus. Līdz ar to speciālas detoksikācijas kampaņas organismam nemaz nav nepieciešamas, bet tas, ko mēs varam darīt, ir palīdzēt organismam gudri – atbalstīt to ikdienā un atteikties no ieradumiem, kas to noslogo vēl vairāk,” stāsta aptieku tīkla Apotheka sertificētā farmaceite Alīna Fleišmane.