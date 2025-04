Nedēļas nogalē Vērmanes dārzā - Lieldienu svētku gadatirgus

Lieldienu svētku tirdziņā varēs iegādāties oriģinālus un skaistus vietējo dizaineru un amatnieku darinātos aksesuārus un apģērbus pavasara sezonai: stilīgu un modernu apģērbu, austas šalles, rotas no pulksteņu mehānismiem, no sudraba, dzintara un polimēra. Oriģinālus izstrādājumus no ādas: makus, somas, jostas. Elegantu mājas tekstilu, aromātiskas sojas vaska sveces, adījumus, apģērbu bērniem, koka izstrādājumus. Kā arī dekorus Lieldienu svētkiem!