Oļesja Pereverzeva – no slepkavību izmeklēšanas uz trīnīšu auklēšanu

Kad ultrasonogrāfijā Oļesja Pereverzeva uzzināja, ka gaida trīnīšus, viņa to uztvēra mierīgi. Oļesjai ir rūdīta nervu sistēma, jo gandrīz 20 gadus darbojas kriminālistikā – viņa ierodas notikuma vietā ievākt lietiskos pierādījumus. "Filmās es būtu tā, kura nāk ar to koferīti aiz nožogojuma un ņem pirkstu pēdas, bet nevajag skatīties filmas – tur ir maz no tā, kas notiek patiesībā," saka Oļesja.