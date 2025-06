Tāds sapnis taču ir daudziem no mums, proti, no zilām debesīm, īpaši pirkstiņu nepakustinot, saņemt lielu naudas summu un vairs nekad, nekad neuztraukties par to, vai sanāks īrei, vai sanāks skolniekam somai, vai sanāks ceļojumam, vai sanāks kuņģa samazināšanas operācijai. Liekas, kā gan cilvēks var būt nelaimīgs, ja tam bankas kontā naudas kā spaļu. Laimi par naudu, protams, nopirkt nevar, bet bēdāties siltumā, ar jumtu virs galvas un dārga viskija glāzi rokās tomēr ir labāk nekā raudāt renstelē.