Bitkoinu vērtības kritums vieš bažas par «burbuļa plīšanu»

Vietnes «coindesk.com» informācija liecina, ka trešdienas pusdienlaikā cena par vienu «Bitcoin» vienību bija 10 395 dolāri.

Trīs veiksmīgajos gados bitkoinu vērtība pieauga gandrīz 60 reizes, pārspējot pat 90. gadu «dot-com» trakumu un citus lielākos vēstures burbuļus, tai skaitā holandiešu tulpju māniju 17. gadsimtā, norāda «Bloomberg».

Lai arī pēdējais cenas kritums pamatīgi satraucis investorus, «Bitcoin» jau vairākas reizes ir atguvies no līdzīgiem gadījumiem, kad vērtība samazinājās uz pusi. Ja bitkoini nākotnē kļūs par plaši akceptētu «digitālo zeltu», kā to prognozē amerikāņu investors Kamerons Vinklvoss, to vērtība vēl varētu celties.

Taču citi eksperti ir skeptiskāki. ASV finanšu kompāniju «Convoy Investments LLC» un «GMO LLC» analītiķi salīdzināja bitkoinu māniju ar citiem finanšu burbuļiem un secināja, ka bitkoinu popularitātes dienas varētu būt skaitītas. «Nekādas skaidras pamatvērtības un lielākoties neregulēts tirgus apvienojumā ar stāstiem par grandiozitāti - vēstures grāmatās tā aprakstīta pati burbuļa būtība,» vēstulē investoriem raksta «GMO LLC» galvenais ieguldījumu stratēģis Džeremijs Grentems.

Grentemam 90.gados bija taisnība, ka ieguldījumu bums tehnoloģiju kompāniju akcijās ir burbulis, taču viņš izstājās pārāk ātri un palaida garām lielāko peļņu.