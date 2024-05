NVA aicina darba devējus pieteikties subsidēto darbavietu izveidei

atbalstu atrast darbu. Tās ir personas ar invaliditāti, klienti vecumā virs 55 gadiem, kuriem līdz vecuma pensijai ir atlikuši vairāk nekā divi gadi, klienti, kuri bez darba ir 12 mēnešus un ilgāk, klienti, kuriem līdz vecuma pensijai atlikuši ne vairāk kā divi gadi, jaunieši vecumā līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri ir absolvējuši speciālo izglītības programmu, jaunieši vecumā līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri ir atbrīvoti no brīvības atņemšanas iestādes vai ir probācijas klienti, kā arī klienti ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu.

Beļisovs informē, ka 2024.gadā ESF Plus projektā "Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai" plānots izveidot 882 subsidētās darbavietas, to skaitā 579 darbavietas personām ar invaliditāti. Šī gada četros mēnešos ar darba devējiem jau ir noslēgti līgumi par 286 subsidēto darbavietu izveidi, no tām 258 darbavietas paredzētas personām ar invaliditāti.