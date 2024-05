Veselīgam mājoklim ir jāatbilst gan vides mērķiem, gan iedzīvotāju vajadzībām

​Būvniecība ir viens no lielākajiem vides piesārņotājiem Eiropas Savienībā (ES), veidojot aptuveni trešdaļu no visām siltumnīcgāzu emisijām. Pamazām piesārņojuma apjoms būvniecības nozarē samazinās, taču lai sasniegtu ES Zaļā kursa mērķus, ir nepieciešams daudz straujāks progress, jo citādi ēku dekarbonizēšanai būs nepieciešams vairāk nekā gadsimts. Turklāt šis ir lielisks brīdis, lai uz ēkām paskatītos ne tikai no klimata mērķu prizmas, bet arī no tās iemītnieku vajadzībām, jo veselīgs mājoklis nav tikai stāsts par emisijām.