Bezatkritumu dzīvesveids – bestsellera autores Beas Džonsones stāsts

Mājas sakopšana - tīrais nieks

Jau tikšanās sākumā Bea Džonsone atklāj, ka vairums cilvēku, kas izdzird terminu «bezatkritumu dzīvesveids», padomā, ka tā piekritēji dzīvo ārpus sabiedrības un ikdienā lieto tikai dabā atrodamus izejmateriālus, piemēram, sūnas kā tualetes papīru. «Tas dzīvesveids, kurā, neatsakoties no mūsdienu ērtībām, mēs kļūstam dabai draudzīgāki un dzīvojam vienkāršāk – piemēram, manas ģimenes ikdienu netraucē liekas mantas, vēlmes vai vajadzības pēc jaunākajām precēm, kuras ražotāji tik ļoti cenšas mums pārdot. Mums bez šīm liekajām mantām, iepakojumiem un sīkumiem ir daudz vairāk brīva laika izbaudīt un piedzīvot to, ko sniedz pasaule,» stāsta bestsellera autore.

Tikšanās laikā grāmatas «Māja bez atkritumiem» autore lasītājiem atklāja detalizētu prezentāciju ar bildēm no viņas pašas dzīvesvietas, kas drīzāk atgādina vēl neapdzīvotas mājas sludinājumu bildes. Bezatkritumu dzīvesveida piekritēja Bea daudzu gadu laikā ir atbrīvojusies no jebkā, kas nav pirmās nepieciešamības produkts, tādēļ viņas un pārējo ģimenes locekļu mantas ir iespējams pavisam īsā laikā sakrāmēt koferos un doties ceļojumā. Minimālistiskā mājas iekārtošanas pieeja ir krietni atvieglojusi Beas ikdienu – mājas satīrīšana neprasa veselu dienu, bet gan pāris stundas. Starp citu – lai iztīrītu māju, nav nemaz nepieciešams izmantot visus tīrīšanas līdzekļus, ko piedāvā ražotāji. Tīrīšanai pietiek ar etiķi, dzeramo sodu un dabiskām šķidrajām ziepēm.

Bea Džonsone Tallinā FOTO: LETA

Skapi var ietilpināt vienā ceļojumu somā

«Tikai pēc tam, kad atbrīvojos no liekajām mantām, sapratu, cik bezjēdzīgi mēs tērējam naudu un aizņemam mājokļa brīvos stūrus ar produktiem, kuri patiesībā nemaz nav vajadzīgi. Piemēram, cilvēki izmanto tikai 20% no savām drēbēm, bet pārējie apģērbi tiek glabāti īpašiem gadījumiem, un tādā veidā skapis piepildās ar drēbēm, kuras nav uzvilktas jau gadiem. Mana ģimene atbrīvojās no šiem 80% īpašo gadījumu apģērbiem, un skapī atstājām tikai tās drēbes, kuras ir patiešām nepieciešamas. Man pašai ir tikai 15 apģērba gabali, no kuriem varu izveidot 50 apģērbu kombinācijas,» atklāj grāmatas «Māja bez atkritumiem» autore Bea Džonsone. Lai uzturētu skapi brīvu no liekajām mantām, autore iesaka atteikties no reklāmu un glancēto žurnālu aicinājumiem ik sezonu iegādāties jaunas drēbes, akli sekot līdzi modes tendencēm, bet tā vietā atlasīt vienkāršus, bet viegli kombinējamus apģērbus, kurus var viegli kombinēt un tos iegādāties lietoto preču veikalos. Tāpat autore uzstāj, ka bezatkritumu dzīvesveids nav attiecināms uz hipijiem, kas neizmanto mūsdienu sniegtās iespējas, tehnoloģijas vai produktus. Tieši pretēji, arī bezatkritumu dzīvesveida piekritēji izmanto mūsdienu tehnoloģijas, interjera priekšmetus, apģērbus un citas lietas, taču tās pārsvarā ir iegādātas jau lietotas vai to ražotāji piedāvā saplīsušas preces salabot vai pārstrādāt savu produktu arī 10 gadus pēc to lietošanas.

Beas 2017. gadā savāktie atkritumi satilpst vienā stikla burciņā FOTO: LETA

Iet uz veikalu ar saviem traukiem

Tīrākai un no atkritumiem brīvākai mājai autore rekomendē vienreizlietojamos produktus aizstāt ar vairākkārtēji lietojamiem produktiem vai tādiem priekšmetiem, kurus var bez raizēm mest komposta kaudzē vai pārstrādāt. Piemēram, salvetes var aizstāt ar dvielīšiem vai pašu šūtām auduma salvetēm, virtuves sūkļus – ar koka birstēm vai metāla sūkļiem, bet alumīnija foliju, plastmasas pusdienu kārbas un pārtikas plēvi - ar stikla burciņām, kurās var glabāt ēdienu vai pat platākās burkas izmantot kā suņu vai kaķu bļodiņas. Savukārt iepērkoties Bea iesaka nepirkt produktus iepakojumos, bet gan sveramos un, piemēram, riekstus, makaronus, graudaugus, tējas un pat garneles iebērt no mājām atnestajās stikla burciņās. Savukārt augļus, dārzeņus, maizi autore liek pašas šūtajos auduma maisos, bet gaļai, zivīm, sieram un kulinārijas produktiem var izmantot liela izmēra franču burkas. Grāmatas «Māja bez atkritumiem» autore atgādina, ka savu trauku nešana uz veikalu ir neparasta parādība, taču nevajag baidīties prasīt pārdevējam piepildīt savu burku.

Dzīve bez atkritumiem - lētāka, veselīgāka un vieglāka

Grāmatas «Māja bez atkritumiem» autore Bea Džonsone piebilst, ka šāds dzīvesveids nav vienas dienas projekts – dzīvot bez atkritumiem ir jāsāk pakāpeniski, proti, sāc ar mājas attīrīšanu no liekajām mantām un sīkumiem, ievies kompostu, sāc šķirot atkritumus un atsakies no bezjēdzīgiem pirkumiem. «Es varu apgalvot, ka dzīve bez atkritumiem ir ne tikai dabai draudzīgs ieradums, bet tas ir arī veselīgi un ekonomiski. Mana ģimene bija spiesta atteikties no visiem toksiskajiem un kaitīgajiem produktiem – mēs vairs nepērkam produktus, kas ietīti plastmasā, un tie garšo pavisam citādāk. Pirms sāku pievērsties bezatkritumu dzīvesveidam, es vismaz divas reizes gadā ārstēju konjunktivītu, ko ieguvu no veikalu skropstu tušas, taču tagad, kad to pagatavoju pati, man šādas problēmas nav bijušas. Savukārt no ekonomiskā viedokļa – mēs esam secinājuši, ka mūsu izdevumi ir samazinājušies par 40% un varam atļauties vairāk ceļot, redzēt jaunas vietas un naudu tērēt tikai pieredzei, piemēram, lēkt ar gumiju no tilta, izlēkt ar izpletni, doties pārgājienā vai kāpt kalnos,» atklāj Bea.

Bea Džonsone (Bea Johnson) kopš 2008. gada ir nu jau visā pasaulē populārās zero waste kustības aizsācēja un eksperte un konsultante, zerowastehome.com blogere un bestsellera «Zero Waste Home» autore, interneta aplikācijas bulkfinder radītāja. Viņas bezatkritumu mājā regulāri notiek izglītojošas ekskursijas un dažādu valstu TV veido raidījumus par to. Par savu ieguldījumu zaļākas un ilgtspējīgas vides veidošanā Bea Džonsone ir saņēmusi The Green Awards galveno balvu.