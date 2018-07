«Viltus ziņām tas ir tipiski: izmantot attēlus ārpus konteksta, lai uzjundītu bailes, naidīgumu, neuzticēšanos,» uzsver Deivids Patrikarakoss, kurš sarakstījis grāmatu «War in 140 Characters: How Social Media is Reshaping Conflict in the Twenty-First Century» («Karš 140 zīmēs: kā sociālie mediji pārveido konfliktus 21. gadsimtā»).