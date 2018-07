Vjetnamas pilsoņi, kas pēdējā laikā aizturēti Lietuvā, tur nonākuši pa diviem maršrutiem. Pirmais no tiem pēdējā laikā kļuvis mazāk populārs - vjetnamieši no savas valsts ar lidmašīnu ierodas Maskavā, no turienes automobiļos tiek vesti uz Baltkrieviju, un no turienes mēģina nelikumīgi pāriet Lietuvas robežu, lai tad automobiļos kopā ar saviem transportētājiem dotos uz Rietumeiropu. Otrs maršruts no Maskavas ved līdz Latvijas robežai, kur migranti tiek ievesti Latvijas teritorijā un tālāk tranzītā caur Lietuvu dodas uz Rietumeiropu. Starp šogad aizturētajiem vjetnamiešiem lielākā daļa Lietuvu centušies sasniegt pa otro maršrutu.