Latvijas armija pēc NATO samita turpinās iesāktos darbus

Ārvalstu un Latvijas medijos plašu atspoguļojumu guva ASV prezidenta Trampa asi paustie aicinājumi par nepieciešamību NATO dalībvalstīm palielināt tēriņus aizsardzībai, sasniedzot ne tikai 2% no IKP, kā to paredz alianses pamatdokumenti, bet ejot pat vēl tālāk - līdz 4% no IKP. Latvija ir viena no nedaudzajām (piecām) NATO valstīm, kas aizsardzībai atvēl 2% no IKP, taču jau iepriekš amatpersonas ir izteikušās, ka, iespējams, būs nepieciešama arī tālāka šīs summas palielināšana.