Rīgā pirmdien no ūdens izcelts kārtējais noslīkušais cilvēks, līdz ar to šogad kopš 1. maija kopumā glābēji no Latvijas ūdenstilpēm izcēluši 45 noslīkušos, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).