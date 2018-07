Tomēr vienlaikus Rasnačs cer, ka galveno lomu spēlē nevis bailes no minētajām sankcijām, bet gan tas, ka cilvēki sāk apzināties savu nespēju aizbēgt no parāda. «Es domāju, ka runa varbūt nav tik daudz par bailēm, kā par to, ka cilvēki beigu beigās sāk saprast, ka viņiem parāds būs līdz mūža beigām, un ka ar pensijas vecuma iestāšanos tas nebeigsies,» skaidroja tieslietu ministrs.