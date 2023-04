Čornobiļas katastrofa: fakti un neatbildētie jautājumi

Čornobiļas atomelektrostacija

Kā teikts enciklopēdijā «Encyclopaedia Britannica», Čornobiļas atomelektrostacija būvēta pagājušā gadsimta septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados netālu no Ukrainas pilsētas Pripjatas. Pripjata atrodas apmēram 15 kilometru attālumā uz ziemeļrietumiem no Čornobiļas un vairāk nekā 100 kilometru attālumā uz ziemeļiem no Ukrainas galvaspilsētas Kijevas, kā arī aptuveni 20 kilometrus uz dienvidiem no Ukrainas robežas ar Baltkrieviju.